Гривня оказалась под давлением: чего ждать от курса доллара

Финансовый аналитик озвучил прогноз на ближайшее время

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 17 июня на межбанковском валютном рынке Украины держится у отметки 26,85 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он отметил, что валютный рынок наблюдает за статистикой заболеваемости COVID-19. Также на курс оказал влияние аукцион Минфина по продаже гособлигаций.

"Рынок переваривает вчерашний аукцион ОВГЗ, на котором привлечено чуть менее 2 млрд гривен, но ставки по коротким облигациям снижены ниже 8%. Давление на гривну оказывает выход нерезидентов, и вероятно такая ситуация сохранится", – считает Шевчишин.

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В целом ситуация остается неблагоприятной для украинской валюты.

"Пока на рынке не появятся крупные продавцы, курс будет сползать вниз. Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 26,7-26,9 грн/долл.", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, ранее рыночные аналитики также объясняли, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

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