Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Гривня оказалась под давлением: чего ждать от курса доллара

17 июня, 10:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Финансовый аналитик озвучил прогноз на ближайшее время

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 17 июня на межбанковском валютном рынке Украины держится у отметки 26,85 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он отметил, что валютный рынок наблюдает за статистикой заболеваемости COVID-19. Также на курс оказал влияние аукцион Минфина по продаже гособлигаций.

"Рынок переваривает вчерашний аукцион ОВГЗ, на котором привлечено чуть менее 2 млрд гривен, но ставки по коротким облигациям снижены ниже 8%. Давление на гривну оказывает выход нерезидентов, и вероятно такая ситуация сохранится", – считает Шевчишин.

Читайте также: Минфин дал положительный прогноз по украинским ценным бумагам

Реклама

В целом ситуация остается неблагоприятной для украинской валюты.

"Пока на рынке не появятся крупные продавцы, курс будет сползать вниз. Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 26,7-26,9 грн/долл.", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, ранее рыночные аналитики также объясняли, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар гривня межбанк курс доллара валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкции
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкцииФинансы
Депозиты идут ко дну: куда вложить деньги и сколько можно заработать
Депозиты идут ко дну: куда вложить деньги и сколько можно заработатьФинансы
В Нацбанке показали лучшую монету года: фото
В Нацбанке показали лучшую монету года: фотоФинансы
Меморандум с МВФ: введет ли Украина ограничение на покупку валюты
Меморандум с МВФ: введет ли Украина ограничение на покупку валютыФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять