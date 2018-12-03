Гривня ослабла: Нацбанк отчитался о курсе доллара по итогам ноября

Сегодня, 17:40

Валютный рынок был преимущественно спокойным, но военное положение "спутало карты"

Гривня ослабла: Нацбанк отчитался о курсе доллара по итогам ноября
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Украинская гривня в ноябре 2018 года девальвировала к доллару на 23 копейки, или на 0,8%, – до 28,39 грн/долл с 28,16 грн/долл по официальному курсу. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

"В течение большей части месяца ситуация на валютном рынке оставалась благоприятной, и предложение валюты от клиентов банков преобладало над спросом на нее", – подчеркнули в Нацбанке.

Этому, по данным НБУ, способствовало улучшение настроений рынка, учитывая приближение перспективы получения финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

"В то же время в конце ноября эскалация конфликта с Россией в Азовском море и введение военного положения в 10 областях Украины обусловили краткосрочный рост ажиотажного спроса на наличном рынке и увеличение турбулентности на межбанковском валютном рынке", - подчеркнули в Нацбанке.

Регулятор при этом присутствовал на валютном рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. По итогам месяца НБУ купил на 233 млн долларов больше валюты, чем продал. Разница между покупкой и продажей валюту с начала 2018 года составила 1 млрд долларов.

Напомним, ранее НБУ объяснил, почему из-за военного положения взлетел доллар.
доллар, НБУ, Национальный банк, курс доллара

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"Сегодня"

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