Гривня ослабла по отношению к доллару и евро: курс Нацбанка

На пятницу, 28 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

27.08 28.08 Изменение 1 доллар США 27,39 грн 27,46 грн + 0,07

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Таким образом, по сравнению со значениями 27 августа курс доллара вырос на семь копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю – с 21 по 28 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на две копейки.

Курс евро на 28 августа при этом повысился сразу на 15 копеек, с 32,28 до 32,43 гривни.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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