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Гривня подскочила до нового максимума: официальный курс доллара

18 декабря, 16:19

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 19 декабря

Американцы выиграли в лотерею миллион долларов

Американцы выиграли в лотерею миллион долларов / Фото: Depositphotos

На четверг, 19 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.1219.12Изменение
1 доллар США23,47 грн23,41 грн- 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 18 декабря курс доллара упал еще на шесть копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 12 по 19 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 19 копеек. При этом в НБУ ранее назвали объяснили рекордный рост курса гривни.

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Курс под елочку: что будет с долларом к Новому году

Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Кроме того, эксперт рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в 2020 году и какие факторы повлияют на курс гривни.

Подробнее о феномене гривни читайте на сайте "Сегодня" – О спросе на доллары, финансовых "пирамидах" и реформах: интервью с замглавы НБУ

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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