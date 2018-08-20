"Гривня стала жертвой нервозности": эксперт озвучил будущий курс доллара

Сегодня, 15:18

Аналитик не советует украинцам ждать укрепления национальной валюты

Фото: AFP
Фото: AFP

На прошлой неделе курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка, на 1,2-2,4%, и к понедельнику, 20 августа, стоимость доллара достигла январского уровня.

Так, с прошлого понедельника официальный курс НБУ вырос с 27,25 грн до 27,9 грн, или на 2,4%. Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 27,34/27,38 до 27,68/27,72 (+1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,2/27,5 до 27,63/27,96. Таким, образом, покупка выросла на 1,6%, а продажа – на 1,7%, сообщил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Эксперт на начавшейся неделе ожидает продолжения роста курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке, по его прогнозам, может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках – 28,1/28,4 грн.

"Гривня вновь стала жертвой нервозности глобальных инвесторов, вызванной падением турецкой лиры под воздействием санкций США. На этом фоне инвесторы избавлялись от облигаций стран с формирующимися рынками в национальной валюте, и конвертировали полученные деньги в доллар, имеющий репутацию "тихой гавани". Не обошел этот процесс стороной и украинский рынок", – пояснил Иосуб.

Напомним, НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. При этом турецкий кризис Нацбанк не упомянул, а эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью:
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Источник:

"Сегодня"

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