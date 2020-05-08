Гривня укрепилась: эксперт рассказал, что повлияло на курс доллара в Украине

Доллар после падения в официальных курсах НБУ 8 мая на межбанковском валютном рынке Украины упал до отметки 26,80 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что правительство Украины в переговорах с Международным валютным фондом планирует перейти на новую программу кредитования, рассчитанную на полтора года.

"Кроме того, Нацбанк Украины и Европейский банк реконструкции и развития договорились о валютном свопе в объеме до 500 млн долларов. При этом международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% и составили 25,69 млрд долларов. Однако ситуация остается тяжелой, и экономика требует поддержки. На рынке нехватка ликвидности, что приводит к перекосам между спросом и предложением. Вероятно, в преддверии длинных выходных, спред между ценой покупки и продажи расширится, но сильных колебаний на рынке не будет из-за недостатка ликвидности. Курс гривни может колебаться в диапазоне 26,8-27,1 гривен за доллар", – рассказал Шевчишин.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в мае. А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

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