Трехсторонние газовые переговоры пройдут в Минске: в Минэнерго сделали заявление

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды подтвердили, что 20 декабря переговоры по транзиту газа продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства после завершения газовых переговоров в Берлине.

Министр энергетики Алексей Оржель отметил, что украинская сторона придерживается своей позиции, и независимо от места переговоров и ситуации будет ее отстаивать.

"Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украиной и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно – уменьшению цены на газ", - сказал Оржель.

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Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах.

"Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", – написал он в Facebook.

Напомним, 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине закончили трехсторонние переговоры по газу и подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

Отметим, дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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