Гривня укрепляется: НБУ перечислил причины
По данным регулятора, с начала марта национальная валюта укрепилась на 1,4%
Курс гривни под влиянием рыночных факторов продолжает укрепляться в течение последних недель, только с начала марта – на 1,4%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
По данным регулятора, на ситуацию влияют несколько факторов:
- благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, а также стабильные поступления экспортной выручки;
- приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту;
- слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации (возвращения на родину) дивидендов в иностранной валюте за границу;
- чистая продажа валюты населением.
"Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, сейчас замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривни", – сказано в сообщении.
Регулятор также отметил, что благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность НБУ пополнять международные резервы без влияния на курс гривни.
"С начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты Национальным банком составляет около 700 млн долларов, из них более 200 млн долларов – за первую неделю марта", – заявили в Нацбанке.
С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривни укрепился на 4,4%, до 26,48 грн за доллар. На 11 марта он установлен на уровне 26,39 грн за доллар.
За неделю – с 4 марта – "зеленый" потерял в цене 47 копеек. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.
Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
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