Гривня укрепляется: НБУ перечислил причины

По данным регулятора, с начала марта национальная валюта укрепилась на 1,4%

Фото: пресс-центр НБУ

Гривня укрепляется: НБУ перечислил причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/13a/589/5c813a589ef30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/13a/589/5c813a589ef30.jpg 2019-03-07T17:43:00+02:00 Финансы По данным регулятора, с начала марта национальная валюта укрепилась на 1,4%

Курс гривни под влиянием рыночных факторов продолжает укрепляться в течение последних недель, только с начала марта – на 1,4%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, на ситуацию влияют несколько факторов:

благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, а также стабильные поступления экспортной выручки;

приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту;

слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации (возвращения на родину) дивидендов в иностранной валюте за границу;

чистая продажа валюты населением.

"Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, сейчас замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривни", – сказано в сообщении.

Регулятор также отметил, что благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность НБУ пополнять международные резервы без влияния на курс гривни.

"С начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты Национальным банком составляет около 700 млн долларов, из них более 200 млн долларов – за первую неделю марта", – заявили в Нацбанке.

С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривни укрепился на 4,4%, до 26,48 грн за доллар. На 11 марта он установлен на уровне 26,39 грн за доллар.

За неделю – с 4 марта – "зеленый" потерял в цене 47 копеек. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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