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Гривня в пике: доллар в Украине стал еще дороже

20 января, 16:16

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 21 января

/ Фото: Pixabay

На вторник, 21 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

20.0121.01Изменение
1 доллар США24,25 грн24,33 грн

+ 0,08

Таким образом, по сравнению со значениями 20 января, курс доллара повысился еще на восемь копеек после роста на 16 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара поднимется все выше психологической отметки в 24 гривни. За неделю – с 14 по 21 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 40 копеек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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