Гривня в пике: курс доллара в Украине вновь вырос

Сегодня, 15:51

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 29 ноября

Фото: Jcomp - Freepik.com
Фото: Jcomp - Freepik.com

На четверг, 29 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

28.11 29.11 Изменение
1 доллар США 28,1 грн 28,27 грн  + 0,17 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 28 ноября, курс доллара вырос еще на 17 копеек после роста на 31 копейку с начала недели. На курс давит введение в Украине военного положения. Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара пока что будет расти. 

Впрочем, в НБУ отметили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – регулятор ожидает, что доллар подешевеет.

  

 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

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Источник:

"Сегодня"

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