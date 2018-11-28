Гривня в пике: курс доллара в Украине вновь вырос
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 29 ноября
На четверг, 29 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|28.11
|29.11
|Изменение
|1 доллар США
|28,1 грн
|28,27 грн
|+ 0,17 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 28 ноября, курс доллара вырос еще на 17 копеек после роста на 31 копейку с начала недели. На курс давит введение в Украине военного положения. Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара пока что будет расти.
Впрочем, в НБУ отметили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – регулятор ожидает, что доллар подешевеет.
Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:
Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.
Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
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