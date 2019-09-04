Инвесторы поверили новому Кабмину: ценные бумаги Украины рекордно подорожали

Рост котировок наблюдается и по евробондам, и по ВВП-варрантам

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Планы новоназначенного Кабинета министров Украины достичь роста ВВП на 40% в течение пяти лет спровоцировали рост котировок ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации госдолга в 2015 году. .

Так, котировки этих ВВП-варрантов подскочили на 4,6%. Сейчас эти ценные бумаги достигли нового исторического максимума и торгуются по 92,43% от номинала. Таким образом, динамика рынка показала, что инвесторы поверили заявлениям нового правительства.

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Помимо ВВП-варрантов также существенно выросли и котировки украинских еврооблигаций, в частности, по бумагам с погашением в 2026-2032 годах рост составил от 1% до 1,3%, с погашением в 2022-2025 годах – от 0,35% до 0,75%. В результате доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2032 году опустилась ниже 7% – до 6,84% годовых, а бумаг с погашением в 2024 году – ниже 6%, до 5,85% годовых.

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Напомним, накануне, 3 сентября, Министерство финансов Украины совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу. Были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов. Эти еврооблигации Украина выпустила в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году.

Как известно, власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем.

Подробнее о ситуации с госдолгом читайте на сайте "Сегодня" - "Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней".

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