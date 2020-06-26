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Из "плюса" в "минус": в Украине начали по-новому считать иностранные инвестиции

26 июня, 17:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк перешел на мировые стандарты

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее назвал причины падения экономики, изменил способ вычисления статистики прямых иностранных инвестиций. Теперь расчеты в Украине будут вестись в соответствии с мировыми стандартами, сообщила пресс-служба регулятора.

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Так, в платежном балансе будут учитываться реинвестированные доходы предприятий. То есть доходы прямых иностранных инвесторов будут включать не только дивиденды, но и их долю в нераспределенной прибыли предприятия.

"Такие изменения соответствуют стандартам статистики Международного валютного фонда и практике большинства стран мира. Они позволят улучшить сопоставимость макропоказателей Украины с другими странами", - говорится в сообщении НБУ.

При этом уже пересмотрены данные за первый квартал 2020 года. Если ранее фиксировался чистый приток иностранных инвестиций в размере 540 млн долларов, то теперь это чистый отток в размере 1,6 млрд долларов.

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Также в НБУ отметили, что новые правила не повлияют на показатель сальдо платежного баланса – этот момент учтен в методологии расчетов.

Напомним, как подсчитали ранее в Госстате, по итогам первого квартала 2020 года капитальные инвестиции составили 76,9 млрд гривен, что на 35,5% меньше, чем было в первом квартале 2019 года.

Впрочем, как ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина остается привлекательной страной для инвесторов, но ей не хватает прорыва в некоторых сферах. Признаком решения существующих проблем, по мнению главы правительства, станет попадание Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business.

Как сообщалось, инвестиции по всему миру заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

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Источник: Сегодня

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