Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита

Согласно условиям, Минфин привлечет кредит, который поступит двумя траншами

Фото: Pixabay

Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e95/b44/5c6e95b448191.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e95/b44/5c6e95b448191.jpg 2019-02-21T14:23:00+02:00 Финансы Согласно условиям, Минфин привлечет кредит, который поступит двумя траншами

Кредит, который Кабинет министров Украины разрешил взять Министерству финансов, будет состоять из двух траншей. Об этом говорится в основных условиях внешних заимствований, утвержденных постановлением правительства от 20 февраля.

"На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента", – сказано в документе.

Согласно постановлению Кабмина, процентный доход будет выплачиваться каждые полгода по графику, который определяется в кредитном договоре, а окончательно кредит будет погашен:

транш A – через четыре года после его привлечения с погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре;

транш B – через 10 лет после его привлечения; при этом льготный период отсрочки погашения транша B составляет четыре года и шесть месяцев после его привлечения с последующим погашением каждые полгода согласно графику.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил Минфину привлечь кредит на общую сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 млн долларов.

В феврале 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин ведет переговоры со странами G7 о возможности финансирования. Она также не исключила возможность привлечения кредитов и у других стран.

Минфин также утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.