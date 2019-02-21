Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита
Согласно условиям, Минфин привлечет кредит, который поступит двумя траншами
Кредит, который Кабинет министров Украины разрешил взять Министерству финансов, будет состоять из двух траншей. Об этом говорится в основных условиях внешних заимствований, утвержденных постановлением правительства от 20 февраля.
"На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента", – сказано в документе.
Согласно постановлению Кабмина, процентный доход будет выплачиваться каждые полгода по графику, который определяется в кредитном договоре, а окончательно кредит будет погашен:
- транш A – через четыре года после его привлечения с погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре;
- транш B – через 10 лет после его привлечения; при этом льготный период отсрочки погашения транша B составляет четыре года и шесть месяцев после его привлечения с последующим погашением каждые полгода согласно графику.
Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил Минфину привлечь кредит на общую сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 млн долларов.
В феврале 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин ведет переговоры со странами G7 о возможности финансирования. Она также не исключила возможность привлечения кредитов и у других стран.
Минфин также утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина должна вернуть кредиторам миллиарды долларов: сколько заплатим в 2019 году
Минфин обнародовал данные по платежам в счет погашения госдолга
Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки
По словам Маркаровой, Министерство финансов работает над выполнением условий