Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита

Сегодня, 14:23

Согласно условиям, Минфин привлечет кредит, который поступит двумя траншами

Фото: Pixabay
Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e95/b44/5c6e95b448191.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e95/b44/5c6e95b448191.jpg Финансы Согласно условиям, Минфин привлечет кредит, который поступит двумя траншами

Кредит, который Кабинет министров Украины разрешил взять Министерству финансов, будет состоять из двух траншей. Об этом говорится в основных условиях внешних заимствований, утвержденных постановлением правительства от 20 февраля.

"На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента", – сказано в документе.

Согласно постановлению Кабмина, процентный доход будет выплачиваться каждые полгода по графику, который определяется в кредитном договоре, а окончательно кредит будет погашен:

  • транш A – через четыре года после его привлечения с погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре;
  • транш B – через 10 лет после его привлечения; при этом льготный период отсрочки погашения транша B составляет четыре года и шесть месяцев после его привлечения с последующим погашением каждые полгода согласно графику.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил Минфину привлечь кредит на общую сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 млн долларов.

В феврале 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин ведет переговоры со странами G7 о возможности финансирования. Она также не исключила возможность привлечения кредитов и у других стран.

Минфин также утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег кредит, Кабмин, кредиты, Минфин

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин дал добро: появились подробности привлечения нового кредита". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина должна вернуть кредиторам миллиарды долларов: сколько заплатим в 2019 году

14 февраля, 10:31

Минфин обнародовал данные по платежам в счет погашения госдолга

В МВФ прокомментировали способность Украины платить по долгам

12 февраля, 14:59

По мнению Йосты Люнгмана, ситуация остается неустойчивой

Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки

12 февраля, 14:13

По словам Маркаровой, Министерство финансов работает над выполнением условий

В ожидании кредитов: стало известно о новых переговорах Украины

12 февраля, 13:37

По словам Маркаровой, Минфин активно работает над привлечением кредитов

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

В Кабмине напомнили, когда и на сколько вырастут пенсии

Киевлян завалят письмами из налоговой

В Украине закрыли популярный телеканал

Украинцам поднимут зарплаты, но повезет только половине населения

В Раде снизили акциз на растаможку "евроблях"

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

В России подстрелили известного актера: первые детали

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры