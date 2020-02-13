Как банки хитрят с украинцами: названа одна из популярных уловок

Эксперты не считают ситуацию критической, но предупреждают о нюансах

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Наиболее частые проблемы, на которые жалуются клиенты банков в Украине, так или иначе связаны с недостоверной или неполной информацией от финучреждений. Поэтому Национальный банк (НБУ) обязал банки раскрывать полную информацию о кредитах и депозитах. Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты считают такие нововведения абсолютно правильными.

"Изначально информационной асимметрией злоупотребляли сами банки, могли злоупотреблять и органы надзора. Так что требование раскрывать полную информацию – правильное", – говорит экономист, заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

Хотя, например, ситуацию с депозитами не все эксперты считают критической. В отличие от потребительских кредитов, "процент обмана" по депозитам чаще всего весьма скромный.

"Ситуация с депозитами не критичная. Банки могут указывать 16% доходность по вкладу, а на самом деле средняя доходность за период составит 14,25%. Одна из самых популярных уловок банков – вклады с "лестничным" начислением процентов. Схема простая: срок вклада разбивается на периоды, в каждый из которых своя ставка. Итоговая доходность такого вклада – среднее от этих ставок, но в рекламе указывают максимальную доходность. Это простой пиар и один из самых популярных и эффективных способов привлечения средств населения. Мошенничеством действия банка назвать нельзя. Ведь несоответствие информации в рекламе и фактов – частичное", – говорит аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Беспроцентные кредиты" отменяются: банки в Украине поменяют некоторые правила".

К слову, ранее Национальный банк разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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