Как новые валютные правила повлияют на курс доллара: банкиры объяснили

Экспортеры и так продают больше валюты, чем обязаны, уверены специалисты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Как новые валютные правила повлияют на курс доллара: банкиры объяснили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg 2019-02-08T10:35:00+02:00 Финансы Экспортеры и так продают больше валюты, чем обязаны, уверены специалисты

Валютная либерализация, которая стартовала после вступления в силу "Закона о валюте и валютных операциях" не окажет существенного влияния на курс гривни в краткосрочном периоде, но может способствовать повышению волатильности рынка, если возникнет нестабильная ситуация. Такое мнение высказали украинские банкиры.

Так, главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов считает, что момент для масштабной волны ослабления валютного регулирования в Украине сейчас очень удачный.

"На валютном рынке преобладает предложение иностранной валюты, вызванное массированным приходом иностранных инвесторов в гривневый долг (ОВГЗ). При этом соотношение умеренного восприятия рынком валютного риска и высоких процентных ставок на гривневые ресурсы никак не мотивирует, например, придерживать продажу иностранной валюты", – пояснил он.

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По оценкам банкира, экспортеры вряд ли существенно сократят продажи иностранной валюты после снижения нормы обязательной продажи, и в целом влияние валютной либерализации непосредственно на котировки валютного рынка будет небольшим.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в кратко- и среднесрочном периодах нововведения незначительно отразятся на валютном рынке в периоды стабильности, а в долгосрочном периоде либерализация может способствовать росту объемов торгов на рынке, снижая курсовую волатильность. По оценкам банкира, экспортеры продают гораздо большую часть выручки, чем требуется нормативно. Кроме того, в 2018 году наблюдалось смещение традиционных сезонных трендов на валютном рынке, что усложняет прогнозирование и делает выгоды от "придерживания" выручки не столь очевидными, как ранее.

"Однако, на мой взгляд, возможности экспортеров по "придерживанию" валютной выручки в ожидании девальвации все же увеличиваются, потому в нестабильные времена это создает дополнительный резерв для усиления девальвационных трендов. Аналогичная ситуация с потенциальным увеличением и даже снятием лимита на репатриацию дивидендов", – отметил банкир.

Начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль, в свою очередь, отметил, что в первый день вступления в силу нового закона о валюте торги на межбанковском рынке проходили сбалансировано, и большинство сделок прошли в диапазоне 26,93-27,01 грн/долл. По его оценкам, новые правила торгов существенно снизят операционную и бумажную нагрузку на банки и на их клиентов, а обмен валют станет проще. Кроме того, возможность покупки валюты в безналичном виде физлицами может перераспределить фокус клиентов с наличного рынка на безналичный, но вряд ли существенно изменит общее соотношение спроса и предложения.

"На курс, как и прежде, будут влиять фундаментальные факторы: объем экспорта/импорта, платежный баланс страны, ожидания бизнеса и населения, а также традиционные ситуативные причины волнений на валютном рынке – сезонные факторы, операции НБУ и Министерства финансов, операции иностранных инвесторов и "Нафтогаза", новостные поводы и прочие ситуации, временно "подогревающие" рынок", – пояснил банкир.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" ослабляет около 20 валютных ограничений, каких именно – читайте на сайте" Сегодня" в материале: "Украинцев ждет валютная либерализация: в НБУ рассказали о новых правилах". Также узнавайте о новшествах из видео:

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