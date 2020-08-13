Как нулевая ставка по кредиту превращается в 1700%: Нацбанк предупредил об опасности

В НБУ объяснили украинцам, на что нужно обращать внимание при оформлении быстрых займов

После того как в Украине вступил в силу закон о финансовом "сплите", Национальный банк Украины (НБУ) начал регулировать деятельность небанковских финансовых компаний – ломбардов, кредитных союзов, страховых и коллекторов и т.д. О том, в чем заключается проблема со многими такими учреждениями, рассказали в пресс-службе НБУ.

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"Кредиты без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут", "ссуды клиентам с плохой кредитной историей" – именно так свои услуги часто рекламируют небанковские финансовые учреждения. Однако украинцам следует осторожно относиться к таким кредитам. Ведь долг может вырасти в разы. Каким образом кредит "под 0%" превращается в кредит "под 1700% годовых"? Ответ на этот вопрос можно найти в договоре, потребитель подписывает с небанковской финансовой компанией", - отметили в НБУ.

Специалисты Нацбанка также назвали три момента, на которые обязательно нужно обращать внимание.

Ставка 0% может действовать в течение льготного периода.

"Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых", – предупредили в Нацбанке.

Там также напомнили, что годовую процентную ставку финансовые компании часто указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты могут даже не обратить внимание.

Ставка 1-2% может быть ставкой за один день.

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"Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом. Условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Учитывая небольшой платеж, условно 10-20 гривен в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременное выполнение своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня", – объяснили в НБУ.

График погашения кредита и штрафы могут увеличить долг в разы.

Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

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Нацбанк также привел пример, который поможет рассчитать полную ставку по микрокредиту:

"Представим, что вы взяли микрокредит 5 тыс. грн на 30 дней. В течение льготного периода – 5 дней – действует ставка 0,01% в день. Остальные месяцы действует обычная ставка – 2% в день. Вы должны будете вернуть полное тело кредита – 5 тыс. грн. Но сколько вы заплатите процентов? Предположим, вы не допускали просрочки и небанковское финансовое учреждение не применяло никаких санкций. В таком случае за первые пять дней вы заплатите всего лишь 2,5 грн. Но остальных месяца проценты составят – 2,5 тыс. грн. То есть общая выплата по кредиту составит не более 7,5 тыс. грн. Проценты составят половину суммы взятого кредита".

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Напомним, ранее об опасности "кредитов под 0%" рассказывала начальница управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире телеканала "Украина 24":

Также сообщалось, что ранее Национальный банк Украины снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают.

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