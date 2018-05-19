Как украинские банки хитрят с кредитами для народа

В Украине за последние полгода улучшилась ситуация с прозрачностью выдачи кредитов, но украинцев по-прежнему часто обманывают при подписании договоров о займе. Такой вывод можно сделать по итогам второй волны исследования на рынке потребительского кредитования в рамках проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Что изменилось

Напомним, почти год назад начал действовать Закон "О потребительском кредитовании", призванный защитить право заемщика, прежде всего — на достоверную информацию о том, сколько он уплатит за пользование чужими деньгами (в частности, запретили рекламировать, что кредит "беспроцентный"), а также — дать клиенту право выбора страховой компании, с которой он заключает договор страхования своей жизни и здоровья на время выплаты кредита, право на справедливые условия договора, который нельзя менять в одностороннем порядке, и т. д.

Как видно из свежего исследования (итоги первого этапа обнародовали в сентябре 2017-го), в разы улучшилась ситуация с данными о реальных процентных ставках — сейчас всего 10% банковских учреждений скрывают от клиента эту информацию (было 63%). Меньше стало диктата кредиторов в вопросах односторонней смены условий договора, досрочного погашения кредита, очередности платежей, если текущая проплата меньше обязательной (см. инфографику).

В то же время кредиторы не склонны уступать в своем праве на третейский суд, который часто бывает "карманным". Почти в 1,5 раза стало больше банков, которые вынуждают страховать риски только в указанных ими страховых компаниях под угрозой отказа в выдаче кредита.

Оценки

Участники финсектора отметили, что обслуживание клиентов, оформляющих потребкредиты, постепенно улучшается. Для этого, в частности, сами банки пользуются методом тайных покупателей, когда подставные клиенты приходят в учреждения, общаются с менеджерами и делают выводы: насколько понятно разъяснили условия получения кредитов, показали ли все интересующие документы и т. д. В целом эксперты отмечают: сейчас для клиентов важнее даже не прозрачные условия выдачи кредитов, а сколько именно средств придется ежемесячно отдавать банку, погашая долги. Ведь именно финансовая сторона вопроса, мол, потянет ли украинец долг, является определяющей при выборе, где же лучше оформлять кредит, говорят банкиры. Поэтому вместе с усилением прозрачности условий кредитования нужно думать о снижении ставок по займам — только в таком случае данный сегмент услуг банка начнет активно расти.

Кому жаловаться

Финэксперт Александр Охрименко говорит, что обжаловать действия финучреждения (банка, кредсоюза) можно, если договор о займе подписан: