Как второй тур выборов скажется на курсе доллара: озвучен прогноз

Специалисты не ждут резких колебаний на валютном рынке

Фото: REUTERS/Sertac Kayar.

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено и незначительно. Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар вырос к гривне на 0,2-0,5%. Такие данные "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 26,77 грн до 26,71 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,645/26,675 до 26,77/26,8 (+0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках повысились с 26,62/26,90 до 26,70/26,96 (+0,3%/+0,2%).

"Мы ожидаем, что второй тур президентских выборов, как и первый, не принесет сюрпризов для валютного рынка, а его результаты совпадут с данными социологических опросов. В этой ситуации мы не ждем серьезного роста волатильности на рынке, и в целом он останется вблизи текущих значений. Тем не менее, на начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27 грн", – отметил специалист.

Напомним, ранее эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:

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