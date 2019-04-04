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Курс доллара и выборы: эксперты объяснили, чего ждать от гривни в апреле

Сегодня, 09:51

Давление на украинскую валюту может усилиться

Фото: Александр Яремчук
Курс доллара и выборы: эксперты объяснили, чего ждать от гривни в апреле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/81b/021/5c481b021bcd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/81b/021/5c481b021bcd0.jpg Финансы Давление на украинскую валюту может усилиться

На фоне предвыборного накала страстей в марте-2019 курс безналичного доллара в Украине в марте вырос на 1,7% до 27,38 грн, наличного – на 1,2% до 27,37 грн. Курс продажи безналичного евро вырос на 0,2% до 30,74 грн, наличного – на 0,1% до 30,85 грн. Такие данные предоставил информационно-аналитический центр Forex Club.

По их мнению, ослабление гривни было вызвано девальвационными настроениями населения и непосредственно ожиданием президентских выборов. Эксперты отмечают, что колебания курса продолжатся, но резкого скачка вверх ожидать все де не следует.

"Курс гривни в апреле может колебаться в диапазоне 27–28,5 грн за доллар на фоне спекуляций на рынке после первого тура президентских выборов. Национальный банк будет сдерживать колебания выше отметки 28 грн за доллар", – прогнозируют аналитики.

Они напоминают: поддерживают гривню и иностранные инвесторы, которые в условиях низкой доходности по облигациям в Европе и снижения доходности по облигациям в США, покупают гривневые ОВГЗ. Только за март доля нерезидентов в гривневых ОВГЗ выросла на 50% – до 20,3 млрд грн.

"Однако после первого тура президентских выборов нерезиденты, вероятно, займут выжидательную позицию, без активных вложений в ОВГЗ, оценивая новую политическую конфигурацию. Соответственно, предложение иностранной валюты на рынке снизится", – предупреждают эксперты.

Специалисты подчеркивают, что давление на гривню может усилиться к концу апреля. Это будет связано как спроведением второго тура президентских выборов, так и с высокими выплатами по внешнему долгу в первых числах мая. Как отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, Украина рискует не получить второй транш от МВФ вовремя. Такой сценарий увеличит потенциал к девальвации гривни.

Глобальные риски, по словам экспертов, окажут давление на гривню в среднесрочной перспективе. Замедление экономического роста Европы и Китая ограничивает перспективы роста цен на сырьевых рынках, а значит и гривни, считают аналитики.

Подробнее о курсе читайте в материале "Между первым и вторым туром: каким будет курс гривни в апреле".

Кроме того, эксперты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


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