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Каждый третий взрослый украинец живет без банковского счета: эксперт озвучила проблему

1 марта, 08:14

Ксения Капустинская

Рост финансовой инклюзии может принести бюджету страны миллиарды гривен

Рядовые украинцы не могут похвастаться высоким уровнем финансовых знаний- 37% взрослого населения страны до сих не имеет банковских счетов. Такие данные озвучила генеральный директор компании MasterСard в Украине Инга Андреева.

"Уровень финансовой инклюзии в стране – 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. <...> В Скандинавских странах уровень финансовой инклюзии составляет 100%, в Великобритании – 98%", – сказала Андреева.

Она подчеркнула, что рост финансовой инклюзии в стране на 10% приводит к росту ВВП на 0,3%. То есть такое повышение даст дополнительно 10,6 млрд грн в бюджет Украины.

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Вместе с тем, по словам Андреевой, Украина сейчас находится на уровне европейских и мировых трендов. По статистике Нацбанка, в 2019 году 8 из 10 торговых транзакций проводились с помощью банковских карт, и впервые объем безналичных расчетов превысил 50% от общего объема операций.

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"Пять лет назад объем безналичных операций составлял только 25%. Поэтому мы двигаемся очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться, поскольку есть европейские страны, где этот показатель 90% и выше", – подчеркнула Андреева.

Она также сообщила, что в 2019 году количество POS-терминалов, которыми активно пользуются украинцы для оплаты картами, составило 333 тыс. штук, что на 19% больше, чем годом ранее. И 90% этих терминалов – бесконтактные, что позволяет оплачивать покупки с помощью современных гаджетов (смартфонов, смарт-часов). При этом Украина все еще занимает последнее место в Европе по количеству POS-терминалов на тысячу населения.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, почему детям нужна финансовая грамотность.

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