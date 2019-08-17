Финансовая грамотность: что каждый школьник должен знать о деньгах

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Рядовые украинцы не могут похвастаться высоким уровнем финансовых знаний, о чем свидетельствуют данные USAID –по результатам опроса населения Украина оказалась на последнем месте в рейтинге финансовой грамотности. Но к проблеме культуры разумного обращения с деньгами поздно пришла не только наша страна.

"До недавнего времени весь мир недооценивал значение финансовой грамотности, – говорит замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик. – Только мировой финансовый кризис 2008-2010 годов заставил правительства ведущих стран осознать очевидное: наряду с надзором, схемами страхования вкладов финграмотность – неотъемлемая часть для обеспечения финансовой безопасности страны".

В Нацбанке для устранения проблемы стратегию финансовой грамотности. Там отмечают: построение правильной финансовой культуры – "это долгий путь". А в Министерстве образования заверили, что Украина - уже на этом пути. И именно школа должна играть ведущую роль в этом процессе.

"Среди 11 ключевых компетентностей, которые должны приобретать выпускники общеобразовательного учебного заведения – финансовая грамотность и предпринимательство", – отметил замминистра Вадим Карандий.

Таким образом, на протяжении семи лет ведомство совместно с проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в экспериментальном порядке внедряют курс "Финансовая грамотность" среди старшеклассников общеобразовательных школ. К сегодняшнему дню его прошли около 20 тыс. учеников более чем 1200 школ страны.

К 1 сентября в МОН представили обновленный пакет учебных материалов, который могут внедрять любые школы по желанию дирекции.

Речь не идет об отдельном предмете. В МОН считают: знания о правильном управлении деньгами можно подавать в рамках таких учебных предметов, как литература, математика, география, история Украины или даже иностранный язык.

Роберт Бонд, руководитель Проекта "Трансформация финансового сектора" USAID говорит: при подготовки специальной программы, пособия и рабочей тетради учитывался опыт преподавания финансовых знаний в учебных заведениях Европы и Америки. Но особенности украинской финансовой системы тоже брались во внимание.

"Наши ученики, к примеру, должны больше знать об инфляции, обменном курсе, что не очень нужно ученикам США. Или наоборот, фондовый рынок недостаточно развит – у нас нет сложных финансовых инструментов и их в принципе может не появиться", – добавляет Юлия Витка, замруководителя проекта USAID.

Эксперты отмечают: не может не настораживать, что, согласно упомянутому опросу, самый низкий уровень финансовой грамотности в Украине в возрастной группе 18-24 года. А именно она, по сути, являются драйвером экономического развития.

Поэтому важно, чтобы даже старшеклассник умел формировать семейный бюджет, рассчитывать налоги, выбирать финучреждение и услуги, совершать платежи разными способами, понимать, когда стоит брать взаймы, знать, какие права у заемщика, а также распознавать риски мошенничества и защищать себя.

"Если человек владеет экономическими категориями, то он понимает, что если эмитент облигаций платит больший процент по облигациям, то этот инструмент более рискованный. Это не значит, что такую опцию нужно отбросить, финансово грамотный человек может принять такой риск, но понимая его и планируя его последствия", – отмечает Витка.

Знания, приобретенные в школах, дети передадут взрослым и, вероятно, именно таким образом поменяется модель поведения с деньгами в семье, считает Витка.

Однако еще одна задача – подготовить к этому украинских учителей.

"Преподаватель должен владеть [знаниями] от математических концепций, формул, до регуляторных вопросов и политик <…> Насколько такие подходы простые в преподавании, настолько они сложные в подготовке для учителя. Поскольку требуюn идентификации и артикуляции наиболее общих правил, которые будет легко запомнить и которые будут удерживаться в голове", – резюмирует Витка.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, почему детям нужна финансовая грамотность.

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