Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Китайские биржи обвалились из-за слов Трампа о новых пошлинах

6 мая, 07:20

Рынки отреагировали на возможное обострение торговой войны

Фото: AFP

Основные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня обрушились более чем на 5% и 6% соответственно по итогам промежуточной утренней торговой сессии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении поднять пошлины на китайские товары

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал к закрытию утренней сессии в 11:30 по местному времени (05:30 по киевскому времени) на 5,19%, до 2918,65 пункта. В отрицательной зоне проходят торги по всему спектру сводных индексов голубых фишек.

В минусе оказались котировки и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" по итогам утренней сессии обрушился на 6,15%, до 9079,74 пункта.

Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, к середине дня снизился более чем на 5%.

Читайте также

Спад на биржах материкового Китая наблюдается на фоне сделанного в воскресенье Трампом заявления о намерении с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25%.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении. 

Заявление Трампа прозвучало как раз перед новым раундом торговых консультаций, который должен состояться на этой неделе в Вашингтоне. На прошлой неделе переговоры прошли в Пекине.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, США, рынки, акции, биржи, КНР, индекс, торговая война, Шанхай

Вы сейчас просматриваете новость " Китайские биржи обвалились из-за слов Трампа о новых пошлинах". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кризис мировой торговли: эксперт объяснил, что стоит за переговорами ЕС и Китая

15 апреля, 09:00

Недовольство европейского сообщества вызывают методы торговой экспансии Поднебесной

США не считают Китай противником и хотят свободно торговать

3 апреля, 04:24

Ранее американское военное командование неоднократно заявляло, что Китай — противник США

Китай готов на беспрецедентные уступки в переговорах с США – СМИ

28 марта, 11:23

Стороны обсуждают соглашение, которое положит конец торговой войне

Встреча за спиной у Трампа: как торговые переговоры ЕС и Китая скажутся на Украине

26 марта, 14:32

Эксперты разделились в оценке цели Парижской встречи

Модели и не только: на кого миллиардеры меняют своих жен

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

8 наций, которым грозит вымирание

Лимит попыток исчерпан: почему Ман Сити нужно уволить Гвардиолу

Документалка про менструацию получила Оскар

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Скотланд-ярд против С.Тигипко. В Британии ведется расследование

Как модернизировали основной танк ВСУ

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Горячий сезон заработков в Украине: каких специалистов ищут на лето

Вчера, 07:51

Для сезонных работ активно ищут продавцов, горничных, водителей и тату-мастеров

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Стало известно, кто сопровождал Зеленского на встречу в Раде

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

7 оттенков волос, которые молодят