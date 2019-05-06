Китайские биржи обвалились из-за слов Трампа о новых пошлинах

Рынки отреагировали на возможное обострение торговой войны

Фото: AFP

Основные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня обрушились более чем на 5% и 6% соответственно по итогам промежуточной утренней торговой сессии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении поднять пошлины на китайские товары.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал к закрытию утренней сессии в 11:30 по местному времени (05:30 по киевскому времени) на 5,19%, до 2918,65 пункта. В отрицательной зоне проходят торги по всему спектру сводных индексов голубых фишек.

В минусе оказались котировки и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" по итогам утренней сессии обрушился на 6,15%, до 9079,74 пункта.

Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, к середине дня снизился более чем на 5%.

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Спад на биржах материкового Китая наблюдается на фоне сделанного в воскресенье Трампом заявления о намерении с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25%.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

Заявление Трампа прозвучало как раз перед новым раундом торговых консультаций, который должен состояться на этой неделе в Вашингтоне. На прошлой неделе переговоры прошли в Пекине.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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