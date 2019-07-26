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Ключевая ставка по депозитам в ЕС осталась "минусовой": зачем это нужно

26 июля, 13:52

Европейский центробанк принимает меры для ускорения инфляции

Президент ЕЦБ Марио Драги и вице-президент Луис де Гиндос. Фото: REUTERS / Ralph Orlowski
Президент ЕЦБ Марио Драги и вице-президент Луис де Гиндос. Фото: REUTERS / Ralph Orlowski.

На фоне ухудшения прогноза МВФ по росту мировой экономики, Европейский центральный банк (ЕЦБ) не изменил своих базовых процентных ставок. Базовая ставка по кредитам остается на рекордно низком уровне в 0,0 процента. Этот показатель сохраняется с марта 2016 года, пишет Deutsche Welle.

Ставка по депозитам также остается неизменной – на уровне минус 0,4 процента. Таким образом, банки должны и в дальнейшем платить регулятору 0,4 процента годовых, если хранить избыточные средства в ЕЦБ. Впервые минусовую ставку по депозитам ЕЦБ ввел в 2014 году.

Вместе с тем ЕЦБ изменил прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки останутся на нынешнем или более низком уровне по крайней мере до конца первой половины 2020 или до тех пор, пока инфляция не вернется на намеченный финансовым регулятором уровень в 2%. В июне уровень инфляции составил 1,3%.

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Кроме этого, Совет управляющих Европейского центробанка поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, в том числе изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки по депозитам банков, а также возможность обновления программы выкупа облигаций, которая завершилась в декабре 2018 года.

В ЕЦБ надеются, что низкая депозитная ставка будет стимулировать банки предоставлять кредиты и, соответственно, будет стимулировать рост экономики.

Глава ЕЦБ Марио Драги после заседания заявил, что центробанк "намерен действовать", чтобы предотвратить угрозу для экономик 19 стран-членов еврозоны из-за замедления глобальной экономики и крайне низкой инфляцию.

Как отмечает агентство dpa, аналитики прогнозируют, что среди мер, направленных на оживление экономики, ЕЦБ может пойти на снижение процентов по депозитам с минус 0,4 до минус 0,5 процента.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" объяснял, зачем Европа борется с низкой инфляцией.


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Тег инфляция, экономика, ЕС, депозиты, ставки, кредиты, центробанк, ставка, Драги, ЕЦБ, рост экономики

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