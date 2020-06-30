Когда украинцам ждать подорожания доллара: прогноз экономистов

Несмотря на то что сейчас курс доллара в Украине практически замер, к концу лета иностранная валюта покажет рост. Такое мнение выразили опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты. Аналитики практически единодушны в оценке курса доллара к гривне: 27-28 грн/доллар к концу сентября.

"Я сохраняю девальвационные ожидания по гривне: что ее курс дойдет до 28 грн/доллар, – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. – Карантин привел к падению импорта и спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса. Да и население ввиду потери доходов не спешило ее скупать. Торговые обороты валютного рынка снизились в разы, что и стабилизировало низкий курс. Но как только будет более активный выход импортеров на валютный рынок – курс пойдет вверх".

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Президент УСПП Виктор Скаршевский также перечислил факторы, которые повлияли на курс во втором квартале:

падение спроса из-за сокращения объемов импорта и его удешевления (прежде всего энергоресурсов);

падение предложения из-за снижения экспорта и сокращения на 13,2% валютных поступлений от трудовых мигрантов;

медленный вывод валюты из Украины посредством выхода нерезидентов из гривневых ОВГЗ;

золотовалютные резервы Нацбанка, которые обеспечили минимальное влияние выплат по госдолгу на курс;

низкий спрос на инвалюту со стороны населения по причине низких доходов.

"В третьем квартале эти тенденции сохранятся, поэтому курс будет в пределах 26,5-27,5 грн/доллар", – подытожил Виктор Скаршевский.

Подробнее о том, что ждет украинцев, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Зарплаты и цены в Украине снизятся, а курс доллара вырастет: прогноз экспертов на лето".

Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июля нынешнего года и он останется адаптивным. Впрочем, пока что речь об этом не идет, и мир готовится противостоять второй волне пандемии:

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