Когда ждать "взлета" курса доллара: эксперт озвучил прогноз

До выборов украинцы могут быть спокойны, считает специалист

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине курс доллара за неделю снизился на 16 копеек. И в ближайшее время девальвация гривни не начнется, однако к концу лето украинская валюта начнет терять позиции. Об этом сайту "Сегодня" рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Сейчас мы в ожидании выборов. И, скорее всего, до выборов никаких существенных колебаний не будет наблюдаться. Доллара по 25, конечно, не будет, но 26 и даже, возможно, 25,9 грн в течение одной-двух недель – вполне возможно", – считает он.

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Начало осенней девальвации гривни эксперт прогнозирует примерно на вторую половину августа, что значительно позже, чем, например, в 2018 году, когда гривня начала падать уже с июля.

"Во-первых, когда заканчивается летний отпускной период и активизируется бизнес, торговцы начинают закупать больше импорта. Также начинается закупка газа на отопительный сезон. Кроме того, в третьем квартале нам нужно погасить по международным долгам почти 2 млрд долларов. Поэтому в конце лета мы таки увидим начало девальвации. Думаю, в осень мы зайдем уже с курсом доллара 27 грн. А в сентябре, не исключено, девальвация ускорится", – полагает Охрименко.

Подробнее о ситуации с прогнозами узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня".





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