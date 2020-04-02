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Коронавирус и МВФ влияют на курс: чего ждать от доллара в Украине

2 апреля, 16:56

Ксения Капустинская, Александра Романюк

Специалист озвучил прогноз на ближайшее время и назвал главный риск для стабильности гривни

После стремительного роста в марте курс доллара в Украине начал снижаться уже в первые дни апреля. При этом, как считают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты, многое на валютном рынке будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

"Дальнейшие негативные новости о распространении эпидемии и новые карантинные ограничения вполне вероятны, следовательно, риски дальнейшего ослабления национальной валюты до сих пор высоки", – считает глава аналитического подразделения инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

Впрочем, он не исключает, что украинская валюта продолжит крепнуть. Например, подвижки в сотрудничестве с МВФ могут привести к дальнейшему снижению курса доллара.

"При отсутствии нового значительного негатива, связанного с коронавирусом, и при сохранении курса властей на соглашение с МВФ, мы ожидаем, что в ближайшее время обменный курс будет близок к уровню 28 грн/долл. Не исключено также, что заключение соглашения с МВФ вызовет еще один шаг обменного курса в сторону укрепления гривни", – говорит Мартыненко.

В тренде
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Подробнее о том, чего ждать от рынка валют, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – "Сколько будет стоить доллар в апреле – прогноз курса".

К слову, даже при высоком курсе доллара в последнее время купить валюту в банках и обменниках достаточно трудно. Почему – смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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