Сколько будет стоить доллар в апреле – прогноз курса

Нужно ли Украине опасаться стагфляции, когда растут цены и падает производство - сайт "Сегодня" выяснил у экспертов

Скачков курса валют, подобных тому, что наблюдались в марте, украинцы за последние годы видели не так уж много. За минувший месяц доллар подорожал на 3,5 гривни, или на 14% – с 24,56 до 28,06 грн. Максимальную отметку, до которой официальный курс поднимался в марте – 28,14 грн, – последний раз мы видели такой порог в начале января 2019-го, и это был его верхний пик за минувший год.

Подобные резкие скачки курса доллара были разве что в феврале 2015-го (с 16,16 до 27,76 грн), вскоре после перехода НБУ к плавающему курсу и в период обострения военных действий на Донбассе. А еще – в январе-феврале 2016-го (с 23,27 до 27,25 грн за два месяца), в период "банкопада" в Украине и резких движений в фискальной политике США.

Причины стремительной девальвации гривни в марте 2020-го вполне понятны. Это, в первую очередь, пандемия коронавируса, которая подхлестнула начало мирового экономического кризиса. Хотя хватало и внутренних украинских причин: это и традиционный спрос на доллары со стороны импортеров, и отставка правительства.

/ Фото: НБУ

Буквально в последний день марта гривня стала укрепляться: 31-го доллар подешевел с 28,18 до 28,06 грн, апрель начался с довольно резкого падения официального доллара ниже психологической отметки в 28 грн – до 27,63 грн. Эксперты объяснили это тем, что парламенту, наконец, удалось принять закон о рынке земли и почти принять закон о невозвращении банков бывшим владельцам. Эти два закона оставались единственным препятствием для выделения Украине нового кредита МВФ. Успешное голосование фактически открыло Украине путь к международной помощи и разрядило ту напряженность и панику, в которой украинцы пребывали с начала карантина.

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Однако уже 2 марта доллар снова отвоевал у гривни 12 копеек. Украинская валюта ослабла с 27,63 до 27,75 грн/долл. В какую же сторону будет двигаться курс в апреле? Стоит ли нам ожидать дальнейшего подорожания доллара, или гривня, наконец, начнет укрепляться? Сайт "Сегодня" поинтересовался мнением экономических экспертов.

Курс сейчас определяют коронавирус и МВФ

Глава аналитического подразделения инвестгруппы ICU Александр Мартыненко считает, что дальнейшие подвижки в сотрудничестве с МВФ могут привести к дальнейшему укреплению гривни. Впрочем, многое будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

"Дальнейшие негативные новости о распространении эпидемии и новые карантинные ограничения вполне вероятны, следовательно, риски дальнейшего ослабления национальной валюты до сих пор высоки. Но при отсутствии нового значительного негатива, связанного с коронавирусом, и при сохранении курса властей на соглашение с МВФ, мы ожидаем, что в ближайшее время обменный курс будет близок к уровню 28 грн/долл. Не исключено также, что заключение соглашения с МВФ вызовет еще один шаг обменного курса в сторону укрепления гривни", – говорит Александр Мартыненко.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко полагает, что рост курса был во многом вызван паникой, которая на данный момент уже прекратилась. К тому же у населения в ближайшее время не будет избытка денег для массовой скупки долларов.

"В марте бизнес начал "прятать деньги", фактически сворачиваться. Но этот процесс уже завершается: кто хотел закрыться, тот уже закрылся. Население тоже сильно паниковало, и многие бегали и скупали доллары. А теперь деньги на доллары у людей закончились, то есть спрос на доллары упал. Скорее всего, МВФ даст кредит. И даже если это будет 3,5-5 млрд долларов, проблем у Украины не будет. Все это привело к тому, что рост курса доллара прекратился. В апреле доллара по 20, конечно, уже не будет. Но, думаю, гривня может укрепиться до 27 грн/доллар или до 27 "с копейками", – считает экономист.

Заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко также полагает, что рост курс доллара в ближайшее время будет сдерживаться отсутствием привычного количества денег у населения.

"На сегодняшний день ситуация в Украине контролируемая. А каким будет курс дальше – во многом зависит от состояния денежных потоков и предприятий, и населения. Сейчас люди стали получать меньше денег. Решения Кабмина по бюджетникам, по чиновникам, по судьям и т. д. приведет к тому, что у людей будет меньше гривни на руках, и это будет действовать в сторону укрепления гривни", – говорит Олег Яременко.

Эксперт считает, что в этом году Нацбанк и правительство постараются удерживать гривню вблизи прогнозных значений, не давая ей слишком укрепляться, даже если для этого будут предпосылки.

"Сейчас ситуация на предприятиях сложная, особенно большие проблемы у экспортеров. И они будут только рады, если будет выдерживаться тот целевой курс, который установил на этот год Кабмин (27 грн за доллар – Ред.). Потому что крепкая гривня для них – разорение. А умеренная девальвация – это все-таки защита нашего национального производителя. Так что, думаю, сильно укрепляться гривне не дадут. Кроме того, курс гривни сильно влияет на состояние бюджета, мы видели негативный результат излишнего укрепления гривни в прошлом году. Поэтому, я думаю, правильной будет политика, если гривне сейчас не будут давать сильно укрепляться", – считает Олег Яременко. В тренде В Украине резко упал курс доллара: почему воспряла гривня

Повторится ли в Украине стагфляция?

В то же время существуют риски неблагоприятного развития ситуации в мире, что отразится и на курсе валют в Украине, и на экономической ситуации в целом. По мнению эксперта, самой большой опасностью является то, что попытки крупных экономик спасти свою внутреннюю ситуацию могут породить стагфляцию.

Это слово, которое в последнее время практически выпало из нашего обихода, образовано от сочетания слов "стагнация" и "инфляция", и предполагает, что в экономике происходят оба эти процесса одновременно: наблюдается заметный спад производства, рост безработицы и при этом – непрерывный рост цен.

"Самое неприятное, чего можно ожидать, – это повторение событий 30-летней давности, когда у нас была стагфляция. Что может произойти? Если крупнейшие регуляторы мира, включая Федеральную резервную систему США, начнут фактически заливать экономику ликвидностью, в то время как рвутся цепочки стоимости, по объективным причинам падает производство, – это может породить ситуацию стагфляции, когда большое количество денег будет гоняться за небольшим количеством товаров и услуг. Соответственно, мы будем иметь и рост цен, и падение производства", – объясняет Олег Яременко.

Люди старшего поколения сталкивались со стагфляцией в середине 90-х, когда после распада Советского Союза во многих государствах, ставших независимыми, в т. ч. в Украине, на фоне распада производственных цепочек, упадка промышленности и роста безработицы, происходила не просто инфляция, а гиперинфляция. Например, в 1993 году инфляция в Украине составила 10 155%.

Курс национальной валюты во время подобных экономических катаклизмов также серьезно девальвирует. Например, в 90-х за 3 года украинский карбованец обесценился более чем в 50 тысяч раз. В 1992 году средний курс составлял 280 карбованцев за доллар, в 1993-м – уже 4539, а к 1995-му он вырос до 147 307 карбованцев за доллар.

"Конечно, сейчас не приходится говорить о том, что мы вернемся именно к ситуации 30-летней давности, к 10 тыс. процентов инфляции, как это было в 1993-1994 годах, – успокаивает Олег Яременко. – Но создание запасов может работать на этот сценарий. А сейчас и предприятия, и население начинают создавать запасы. В деньгах у них могут быть сомнения, поэтому они создают запасы товаров, а если говорить о предприятиях – запасы материальных ценностей. Запасы начинают становиться сверхнормативными, и это приводит к тому, что возникает дефицит. А дефицит подталкивает цены к еще большему росту".

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Олег Яременко считает, что сильно развиться подобному сценарию в Украине не позволят. Существуют инструменты противодействия, и они будут использованы.

"На мой взгляд, самая реальная перспектива на 2020 год – такой курс, как установил Нацбанк. Если будет доллар по 30, это тоже будет не смертельно", – говорит он.

Что касается апреля, то Олег Яременко еще накануне спрогнозировал, что курс доллара снова начнет расти.

"Будет отскок, – сказал он. – Это объясняется ситуацией с нашими евробондами. Рост цен на них говорит о том, что будет опять спрос на них. И, соответственно, будет новый рост курса".

Стоимость украинских евробондов и ВВП-варрантов 31 марта повысилась, вернувшись к уровню до начала карантина. Это также связывают с принятием законов о банках и о земле и, соответственно, с ростом шансов Украины на продолжение сотрудничества с международными кредиторами и минимизации угрозы дефолта.

Траектория курса валют в ближайшее время также зависит, по словам экономиста, от того, как быстро Украина получит деньги от МВФ и в каком количестве.

Даже при высоком курсе доллара в последнее время купить валюту в банках и обменниках было достаточно трудно. Почему – смотрите в сюжете:

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