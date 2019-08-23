Коррупция и "неподобающее влияние": США оштрафовали крупнейший банк Германии

США оштрафовали на 16,2 млн долларов немецкий Deutsche Bank, офисы которого ранее обыскивали из-за отмывания денег. Банк уже согласился выплатить эту сумму для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции за рубежом.
По версии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), банк по крайней мере с 2006 по 2014 год нанимал родственников должностных лиц из государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также из России с целью оказать "неподобающее влияние" на них ради достижения успеха в инвестиционно-банковском бизнесе.
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Комиссия подчеркнула, что банк согласился урегулировать дело без признания или отрицания правонарушений.
Американские власти полагают, что сотрудники Deutsche Bank фабриковали записи, скрывая коррупционную направленность практики приема на работу. Родственники должностных лиц становились сотрудниками банка в обход обычного процесса подбора.
Как известно, Deutsche Bank – это крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. По мнению международного Совета по финансовой стабильности, финучреждение является одним из 30 важнейших транснациональных банков.
Напомним, ранее западные СМИ обнаружили, что Россия с помощью судов Молдовы отмыла через Deutsche Bank 20 млрд долларов. В связи с этим руководству немецкого банка грозит уголовное преследование, хотя в самом финучреждении заявляют, что не знали о махинациях.
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