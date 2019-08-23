Коррупция и "неподобающее влияние": США оштрафовали крупнейший банк Германии

Финучреждение согласилось на мировую с Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Фото: REUTERS/Ralph Orlowski

США оштрафовали на 16,2 млн долларов немецкий Deutsche Bank, офисы которого ранее обыскивали из-за отмывания денег. Банк уже согласился выплатить эту сумму для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции за рубежом.

По версии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), банк по крайней мере с 2006 по 2014 год нанимал родственников должностных лиц из государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также из России с целью оказать "неподобающее влияние" на них ради достижения успеха в инвестиционно-банковском бизнесе.

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Комиссия подчеркнула, что банк согласился урегулировать дело без признания или отрицания правонарушений.

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Американские власти полагают, что сотрудники Deutsche Bank фабриковали записи, скрывая коррупционную направленность практики приема на работу. Родственники должностных лиц становились сотрудниками банка в обход обычного процесса подбора.

Как известно, Deutsche Bank – это крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. По мнению международного Совета по финансовой стабильности, финучреждение является одним из 30 важнейших транснациональных банков.

Напомним, ранее западные СМИ обнаружили, что Россия с помощью судов Молдовы отмыла через Deutsche Bank 20 млрд долларов. В связи с этим руководству немецкого банка грозит уголовное преследование, хотя в самом финучреждении заявляют, что не знали о махинациях.

Новости "Сегодня" также рассказывали о том, как США оштрафовали Facebook на 5 млрд долларов. Федеральная комиссия по торговле жестко наказала компанию за утечку данных пользователей соцсети:

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