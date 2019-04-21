СМИ: Россия с помощью судов Молдовы отмыла через Deutsche Bank 20 млрд долларов

Руководству немецкого банка грозит уголовное преследование, хотя в самом финучреждении заявляют, что не знали о махинациях

Фото: REUTERS/Ralph Orlowski.

Скандалы с отмыванием российских денег в Европе вспыхнули с новой силой. После расследования о незаконных финансовых операциях с Danske Bank, через эстонский филиал которого Россия отмыла ,более 200 млрд евро, под прицел следователей попал немецкий Deutsche Bank. Именно этому банку грозят штрафы и судебное преследование "высшего руководства" в связи со схемой отмывания 20 млрд долларов из России. Об этом говорится в конфиденциальном внутреннем докладе, сообщает The Guardian.

"Deutsche Bank был вовлечен в масштабную операцию по отмыванию денег, получившую название "Глобальный ландромат". Российские преступники, имеющие связи с Кремлем, прежним КГБ и его основной наследницей ФСБ, в 2010-2014 годах использовали схему для перевода денег в западную финансовую систему. Детективы полагают, что сумма может достигать 80 млрд долларов", – рассказывается в статье.

Подставные компании, обычно базирующиеся в Великобритании, "одалживали" друг другу деньги. Затем компании объявляли дефолт по этому крупному фиктивному долгу. Коррумпированные судьи в Молдове подтверждали подлинность долга – а миллиарды переводились в Молдову и страны Балтии через банк в Латвии. Deutsche Bank использовался для отмывания денег через корреспондентскую банковскую сеть, по сути позволяя эффективно направлять незаконные российские платежи в США, Европейский Союз и Азию.

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В ходе внутреннего расследования штатные следователи банка "выявили многочисленные "структуры высокого риска" – 1244 в США, 329 в Великобритании и 950 в Германии. Эти структуры несут ответственность почти за 700 тыс. транзакций, как минимум, на суммы 62 млн фунтов в Великобритании, 47 млн долларов в США и 55 млн евро в Германии", говорится в публикации.

"В 2017 году британское Управление по финансовому регулированию и надзору наложило на Deutsche свой самый крупный штраф – 163 млн фунтов – за схему "зеркальных сделок" на сумму 10 млрд долларов, проводившуюся в его московском филиале. Управление финансовых услуг в Нью-Йорке оштрафовало банк на 425 млн долларов США за ту же схему, по которой рубли конвертировались в доллары с помощью поддельных сделок, проводившихся от имени российских VIP-клиентов", – пишет The Guardian.

Deutsche Bank провел внутреннее расследование "зеркальных сделок", которое получило название Project Square. В просочившемся в прессу докладе о глобальном ландромате утверждается, что между двумя российскими схемами отмывания денег "нет систематической связи". Тем не менее, можно предположить наличие некоторых совпадений. В обоих схемах фигурируют две неназванные структуры, и 46 структур "зеркальных сделок" осуществляли прямые транзакции с 233 структурами из ландромата".

Напомним, что было обнародовано расследование о причастности Swedbank к отмыванию российских денег, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский.

На фоне скандала с отмыванием российских денег Swedbank потерял 3,7 млрд долларов.

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