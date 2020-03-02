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Кредиты для бизнеса и ипотека станут доступнее: Гончарук раскрыл детали

2 марта, 11:47

Денис Беспалов

Премьер анонсировал снижение учетной ставки в 2020 году

Правительство и Нацбанк сотрудничают для удешевления ипотеки до 10% и кредитов для бизнеса. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Да, ипотека должна быть значительно дешевле. А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн. Также расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", – написал он.

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Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что при стабильно низкой инфляции в Украине в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по гривневым депозитам до 6-7%, а по кредитам – до уровня ниже 10% годовых.

В тренде
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Как отмечается, снижение ставок по кредитам в Украине зависит от снижения инфляции и трансформации судебной системы. И прежде всего, важна стоимость ресурсов, поскольку без ее снижения кредиты не подешевеют.

Новости "Сегодня" разобрались, станет ли жилье для украинцев более доступным и на какие хитрости идут банки, чтобы перестраховаться с кредитами на недвижимость:

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

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кредиты учетная ставка Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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