В Нацбанке назвали условие для дешевых кредитов: детали

При стабильно низкой инфляции в Украине в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по гривневым депозитам до 6-7%, а по кредитам – до уровня ниже 10% годовых. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Украина сейчас переживает изменения, которые в развитых европейских странах уже позади. При стабильно низкой инфляции в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по депозитам, наверное, до шести-семи процентов, а по кредитам – до однозначного уровня", – сказал Сологуб.

И добавил, что снижение ставок по кредитам в Украине зависит от снижения инфляции и трансформации судебной системы. И прежде всего, важна стоимость ресурсов, поскольку без ее снижения кредиты не подешевеют.

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По его словам, средняя стоимость ресурсов для банков уже однозначная, поскольку кроме депозитов физических лиц к ресурсной базе относятся текущие счета клиентов и корпоративные депозиты, по которым ставки ниже.

Сологуб прогнозирует, что стоимость ресурсов будет и в дальнейшем снижаться.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ипотечные кредиты по нынешним ставкам в Украине практически невозможно выплачивать. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". "Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен... Не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку", – отметил премьер.

Напомним, украинские предприниматели за две недели подали 4020 заявок на участие в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 2,04 млрд гривен.

Новости "Сегодня" разобрались, станет ли жилье для украинцев более доступным и на какие хитрости идут банки, чтобы перестраховаться с кредитами на недвижимость:

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