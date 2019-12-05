Миф или реальность: эксперт оценил идею кредитов для бизнеса под 5%

/ Фото: Pixabay

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Правительство готовит для малого и среднего бизнеса доступные кредиты. Предполагается, что будут выдавать до 1,5 млн гривен займа на пять лет по ставкам от 5% до 9%. Однако большим вопросом остается источник финансирования, который сможет удешевить кредиты в четыре раза по сравнению с их рыночной стоимостью. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" президент общественного союза "Украинское объединение рынков капитала" Сергей Москвин.

"Если банк будет выдавать кредиты под 5%, это значит, что депозиты он должен привлекать под 4% в гривне или покрывать ущерб за счет других источников, – отметил Москвин. – Государственные банки можно "нагнуть", чтобы они выдавали кредиты под 5%, но государство тогда должно будет покрывать их убытки".

Самим госбанкам, продолжил эксперт, выдавать такие кредиты невыгодно, поскольку после вынужденного снижения ставок по депозитам, их ожидает отток средств, которые люди начнут переводить в коммерческие банки.

Также эксперт отметил, что государственные средства для удешевления кредитов не подходят.

"Откуда брать деньги? Бюджет по доходам не выполняется, – говорит Москвин. – Единственный выход – опять брать в долг, а следующее правительство будет отдавать".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой государственной программы "Возвращайся и оставайся". Первым этапом этой программы, по словам главы государства, и станет выдача дешевых кредитов для нового и действующего бизнеса:

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