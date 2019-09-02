Кризис в Аргентине: введены жесткие ограничения на покупку долларов

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Пока в Украине происходит валютная либерализация, правительство Аргентины ограничило движение капитала в надежде предотвратить истощение валютных резервов в условиях кризиса, спровоцировавшего отток капитала и резкие колебания финансовых рынков. Центробанк страны ограничил продажу долларов. Банки и компании могут покупать доллары только с разрешения регулятора, следует из указа, опубликованного 1 сентября и вступившего в силу 2 сентября.

Гражданам разрешили покупать доллары и делать долларовые переводы на сумму не более 10 тысяч в месяц. Для нерезидентов покупки валюты будут ограничены суммой в 1000 долларов в месяц, а валютные денежные переводы полностью запрещены. Также экспортеров обязали в течение пяти дней репатриировать всю выручку в иностранной валюте, получаемую от продаж за рубеж.

В правительстве считают, что ужесточение регулирования рынка иностранной валюты срочно необходимо для восстановления нормальной работы экономики. Также Аргентина планирует согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) новый график погашения долга в рамках полученного от фонда всего год назад пакета помощи объемом 56 млрд долларов.

"Это очередная попытка правительства Аргентины вернуть себе контроль над ситуацией", - сказал Dow Jones аргентинский экономист Матиас Каругани.

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Он отметил сложность ситуации и начинающуюся панику. "Неудивительно, что правительству приходится принимать решения оперативно, а импровизация всегда требует определенных расходов", – отметил он.

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Напомним, экономика Аргентины находится в глубокой рецессии, аргентинский песо – в свободном падении, инфляция усиливается. В этих условиях у президента Аргентины Маурисио Макри не остается выбора, кроме как идти на жесткие меры, с учетом приближающихся выборов, которые он с высокой вероятностью проиграет, считают экономисты.

На этом фоне S&P Global Ratings 29 августа понизило долгосрочные суверенные рейтинги Аргентины в иностранной и национальной валюте до "SD" (выборочный дефолт) с "B-" на фоне решения властей страны о реструктуризации долга. 30 августа рейтинг Аргентины был повышен до "CCC-", поскольку в S&P посчитали, что "с учетом вступления в силу новых условий обращения краткосрочных облигаций, дефолта не произошло". 30 августа Moody's ухудшило долгосрочные рейтинги Аргентины по обязательствам в иностранной и национальной валютах и приоритетного необеспеченного долга до "Caa2" с "B2" и поставило их на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения.

28 августа правительство Аргентины решило отложить выплаты по краткосрочному долгу на сумму свыше 8 млрд долларов, а также заявление о новой реструктуризации средне- и долгосрочной задолженности.

Ранее также сообщалось, что экс-президент Аргентины и ее дети предстанут перед судом. Местная прокуратура полагает, что при помощи преступной схемы подозреваемые отмыли 80 млн долларов. Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек, в том числе предприниматель Ласаро Баес.

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