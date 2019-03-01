Отмыли 80 млн долларов: бывший президент Аргентины и ее дети предстанут перед судом

Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек

Фото: Pixabay

Отмыли 80 млн долларов: бывший президент Аргентины и ее дети предстанут перед судом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/871/ebb/5c7871ebb3874.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/871/ebb/5c7871ebb3874.jpg 2019-03-01T01:47:00+02:00 Другие страны Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек

Аргентинский судья Хулиан Эрколини постановил приступить к слушаниям по делу об отмывании денег, обвиняемыми по которому проходят сенатор и экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер и ее дети Флоренсия и Максимо Киршнер. Об этом сообщил в четверг телеканал "Тодо нотисиас".

По мнению Эрколини, при помощи преступной схемы подозреваемые отмыли 80 млн долларов. Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек, в том числе предприниматель Ласаро Баес.

В рамках этого дела расследуется деятельность компании Hotesur ("Отесур"), владельцем которой является семья Киршнер. По мнению стороны обвинения, фирма использовалась для отмывания средств, полученных в качестве взяток. Прокуратура утверждает, что предприниматели, получавшие заказы от государства в годы правления Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга, экс-президента Нестора Киршнера (1950-2010), платили за номера в отелях, принадлежавших Hotesur, однако не въезжали в них.

В настоящее время Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

Ранее СМИ узнали, через какой банк Янукович отмыл 3,7 млн евро. По данным шведского телеканала, экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег.

Также мы писали, что итальянский предприниматель Анджело Проетти был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Кроме того, назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков.

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