Крупные купюры и отсутствие мелочи: что в кошельках у украинцев

Почти три миллиарда банкнот. Столько на руках у людей наличности гривнами, посчитали в Нацбанке. И еще более 13 млрд монет. А еще определили, меньше всего ходит двадцаток, больше всего – купюр номиналом в двести гривен.

Видят и следят за оборотом купюр в Нацбанке. Там посчитали – купюра номиналом двести гривен – самая распространенная в Украине. После нее – купюры в одну гривну и пятьсот. А вот у продавцов на рынке своя арифметика.

Хоть большие, хоть маленькие. Все в почете у продавщицы Юлии. Для различных номиналов – имеет отдельные карманы. Самый толстый - с самыми крупными купюрами

Также редко имеют дело с мелкими купюрами и другие продавцы сезонных овощей и фруктов.

Популярность купюры в двести гривен объясняют экономисты. Кроме роста цен, определяющей называют привычки людей.

"Изменения цен за последние 5 лет, в 2014-15 году была действительно большая инфляция. Обычно очень многие люди снимают с карточки в банкомате преимущественно крупные купюры. У людей сразу появляются крупные купюры и они ими пользуются", – говорит Дария Михайлишина, экономист.

И чтобы не считать мелкие купюры, продавцы предпочитают даже уступить в цене.

Секретом как и для кого округлять цену, делится продавец мяса Мелания.

"Я смотрю по покупателю. Одни очень циклятся на этом, вторым абсолютно все равно. Бывает, что человек достаточно состоятельный, стоит и ожидает копейки, а иногда бабушка оставляет девочкам на развитие бизнеса", – говорит она.

Поэтому, чтобы угодить придирчивым покупателям имеет отдельную баночку для мелочи. Но с ней, правда, не густо

Блестящие, но неудобные. Поэтому монет на рынке ходит мало. А чтобы закупки были приятными и легкими, продавцы осваивают новые технологии.

И именно благодаря терминалам, наличности в Украине стало меньше. Уже с начала года пластиковые карты уменьшили количество бумажных денег в кошельках украинцев почти на два процента, посчитали в Нацбанке.

Напомним, ранее Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен. НБУ уверяет, что появление купюры высшего номинала не спровоцирует инфляцию и девальвацию.

Подробнее о новой банкноте узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) опроверг информацию украинских дизайнеров, которые обвинили регулятора в плагиате из-за дизайна купюры в 1000 гривен которая войдет в оборот с 25 октября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама