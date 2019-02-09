Кубив предложил Черноморскому банку увеличить финансирование Украины

Кабмин предложил Черноморскому банку торговли и развития увеличить финансирование украинских проектов

Фото: Pixabay

Кубив предложил Черноморскому банку увеличить финансирование Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e09/a49/5c5e09a4902e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e09/a49/5c5e09a4902e9.jpg 2019-02-09T16:57:00+02:00 Финансы Кабмин предложил Черноморскому банку торговли и развития увеличить финансирование украинских проектов

Министерство экономического развития и торговли Украины выступило за увеличение объема финансирования украинских проектов Черноморским банком торговли и развития.

Об этом заявил первый вице-премьер министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив присоединился к формированию среднесрочного плана действий до 2022 года в рамках ХІІІ заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития в греческих Салониках (Греция), сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обсуждения стратегии и приоритетов работы ЧБТР на следующие четыре года Кубов подчеркнул, что банку стоит придерживаться справедливого соотношения портфеля проектов и доли участия стран в капитале банка.

"Доля Украины в капитале Черноморского банка торговли и развития втрое больше ее кредитного портфеля, хотя есть очень достойные, вполне готовые для реализации проекты. Я настаиваю, что в 2019 году объем финансирования проектов в Украине должен быть существенно увеличен, чтобы достичь уровня, соответствующего доле Украины в капитале банка", – заявил Кубив.

Кроме того, украинский чиновник заявил о необходимости соблюдения взвешенных подходов к заимствованиям, резервированию и инвестированию.

"Для принятия решений по приоритетным сферам и конкретным проектам должны оцениваться исключительно экономические факторы, а особое внимание уделяться энергетике, в частности возобновляемой, развитию инфраструктуры и тому подобное. Украина активно реализует целый ряд проектов в этих сферах, привлекая системных инвесторов, и банк не должен упускать возможности участия в этих проектах", – подчеркнул он.

Также Кубив предложил оставить часть проектов ЧБТР в государственном секторе на уровне 20-25% вместо предложенного повышения до 35%, а финансирование инфраструктурных проектов в публичном секторе (долгосрочные и дорогостоящие) осуществлять лишь при условии их финансовой окупаемости или путем участия в синдикации с международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк.

Для справки: Черноморский банк торговли и развития – международная финансовая организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества, которая создана для развития торгово-экономического сотрудничества, поддержки мира, стабильности и процветания в Черноморском бассейне и призвана способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине кредиты на развитие различных сфер инфраструктуры. Так, ЕИБ выделил Национальной энергетической компании "Укрэнерго" кредит на 130 млн евро для модернизации подстанций. Как отметили в ЕИБ, проект нацелен на повышение энергоэффективности, надежности оборудования, снижение эксплуатационных расходов.

Также ЕИБ прокредитовал украинских аграриев на сумму 400 млн евро – часть из этих средств направлена на модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры в Украине. По информации Минагропрода, Украина получила эти средства на 12 лет под низкий процент и с льготным периодом в четыре года, в течение которых не платит за пользование кредитом.

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Напомним, 26 июня в ЕС окончательно одобрили выделение миллиарда евро Украине.Теперь Еврокомиссия и Совет ЕС подготовят меморандум, который должна будет ратифицировать Верховная Рада.

В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

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