Курс держится, но есть риски: эксперт объяснил, что будет с долларом в Украине

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 27 апреля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на отметке 27,13 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам, в целом курс гривни держится вблизи отметки 27 гривен за доллар.

Как объяснил эксперт, такая динамика наблюдается в ожидании голосования в Верховной Раде по закону о банках и получения Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, рынок присматривается к кадровым перестановкам в Кабмине.

"Рынок переваривает снижение учетной ставки НБУ до 8%. Смягчение кредитно-денежной политики будет давить на гривню в перспективе, по мере проникновения ликвидности в реальный сектор. По-прежнему сохраняется перспектива финансирования бюджета через ограниченную эмиссию гривни, что также, в случае попадания ликвидности на валютный рынок, приведет к росту курса. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свое движение в диапазоне 27-27,2 гривен за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, экономисты все больше говорят о том, что Нацбанк для наполнения госбюджета начинает эмиссию гривни, а это может привести к ее девальвации. О том, какова позиция НБУ по этому вопросу, смотрите в сюжете:

Видео: НБУ

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Кроме того, эксперты также объяснили сайту "Сегодня", куда пойдет курсовой тренд перед майскими праздниками – вверх, вниз, или останется стабильным.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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