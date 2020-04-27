Доллар в Украине заметно вырос в цене

На понедельник, 27 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,14 грн;

1 евро – 29,33 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 24 апреля, курс доллара вырос на 13 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс повысился впервые за последние шесть дней. За неделю – с 21 (20 апреля было выходным) по 27 апреля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на шесть копеек.

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Курс евро сегодня вырос на 19 копеек после падения на 28 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 24 апреля, доллар повысился в цене на копейку в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,10/27,14 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на три копейки в покупке и две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,27/29,31 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", что происходит с курсом доллара. А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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