Нацбанк рекордно снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с действовавших с 13 марта года 10% годовых до 8%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 24 апреля.

Учетная ставка снижается седьмой раз подряд. Сейчас она достигла минимального значения за семь лет – с 2013 года.

"Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий. Инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий", – объяснили решение в Нацбанке.

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Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение 2020 года.

"Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Нацбанк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран", - отметили в НБУ.

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При этом Нацбанк не исключает возможности еще большего снижения учетной ставки. Такое решение может принято, если сокращение потребительского спроса и ослабление деловой активности из-за карантина снизят инфляцию сильнее, чем ожидается сейчас.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

Напомним, ранее в НБУ наотрез отказались включать печатный станок. Как объяснил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, эмиссия гривни в нынешних условиях приведет к инфляции и девальвации, а пополнить бюджет страны в кризис помогут другие инструменты – например, внешние заимствования.

Видео: НБУ

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