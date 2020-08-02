Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

"Курс доллара может переписать максимумы": эксперт о рисках для гривни

2 августа, 08:06

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Экономист не исключил заметной девальвации украинской валюты

По оценке многих экспертов, если доллар достигнет отметки в 30 грн, который назвали как желательный во время недавней смены руководства Нацбанка, это ускорит инфляцию в Украине. И пока в самом НБУ отмечают, что предпосылок для такого сценария нет, опрошенные сайтом "Сегодня" экономисты придерживаются другого мнения.

Реклама

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний обращает внимание, что гривня уже девальвирует – летом, тогда как в другие годы это было время максимального укрепления украинской денежной единицы. Причем девальвация происходит на фоне ослабления доллара к корзине валют.

"НБУ сохранил без изменений ставку после 3-процентного падения гривни к доллару с начала июля, хотя сам доллар активно сдавал позиции все это время. Сохранение ставки позволило успокоить распродажу украинской валюты, стабилизировав курс ниже 28 за доллар. Вполне естественно, что тенденция ослабления национальной валюты к большинству конкурентов не могла не вызвать настороженность центробанка. Пожалуй, именно в связи с этим новый глава ЦБ решил сделать паузу и занять более настороженную позицию. Также важно понимать, что если гривня так слаба при падающем долларе, она рискует снижаться еще быстрее при его откате. Валюты развитых стран редко движутся в одном направлении длительное время, и это повышает шансы на отскок доллара в ближайшие дни, а тем более недели. В этих условиях USD/UAH вполне может переписать максимумы года да и последних двух лет, уйдя выше 29 грн. Касание отметки 30 и выше – отдельная чувствительная тема. Такой сценарий возможен (в этом году на рынках ничего нельзя исключать) в случае новой волны распродажи на рынках, которая может быть вызвана новым локдауном в США, а также в случае разрастания внутренних проблем на финансовых рынках Украины, влекущих за собой отток инвесторов с рынка", – говорит Позний.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Лабиринты украинской инфляции: как изменятся цены и курс доллара".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар НБУ курс гривня курс валют учетная ставка курс доллара прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар по 30 с НБУ не обсуждается – Шмыгаль
Доллар по 30 с НБУ не обсуждается – ШмыгальФинансы
Доллар взлетает: Нацбанк обновил курс гривни
Доллар взлетает: Нацбанк обновил курс гривниФинансы
"Лучше купить доллары": экономист объяснил, в чем проблема с украинскими облигациямиФинансы
Виноваты заявления: Нацбанк объяснил стремительный рост доллара
Виноваты заявления: Нацбанк объяснил стремительный рост доллараФинансы
В Украине взлетел курс евро, доллар подорожал: официальный курс валют
В Украине взлетел курс евро, доллар подорожал: официальный курс валютФинансы
Доллар сменил коридор: эксперты назвали будущий курс
Доллар сменил коридор: эксперты назвали будущий курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять