"Курс доллара может переписать максимумы": эксперт о рисках для гривни

По оценке многих экспертов, если доллар достигнет отметки в 30 грн, который назвали как желательный во время недавней смены руководства Нацбанка, это ускорит инфляцию в Украине. И пока в самом НБУ отмечают, что предпосылок для такого сценария нет, опрошенные сайтом "Сегодня" экономисты придерживаются другого мнения.

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Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний обращает внимание, что гривня уже девальвирует – летом, тогда как в другие годы это было время максимального укрепления украинской денежной единицы. Причем девальвация происходит на фоне ослабления доллара к корзине валют.

"НБУ сохранил без изменений ставку после 3-процентного падения гривни к доллару с начала июля, хотя сам доллар активно сдавал позиции все это время. Сохранение ставки позволило успокоить распродажу украинской валюты, стабилизировав курс ниже 28 за доллар. Вполне естественно, что тенденция ослабления национальной валюты к большинству конкурентов не могла не вызвать настороженность центробанка. Пожалуй, именно в связи с этим новый глава ЦБ решил сделать паузу и занять более настороженную позицию. Также важно понимать, что если гривня так слаба при падающем долларе, она рискует снижаться еще быстрее при его откате. Валюты развитых стран редко движутся в одном направлении длительное время, и это повышает шансы на отскок доллара в ближайшие дни, а тем более недели. В этих условиях USD/UAH вполне может переписать максимумы года да и последних двух лет, уйдя выше 29 грн. Касание отметки 30 и выше – отдельная чувствительная тема. Такой сценарий возможен (в этом году на рынках ничего нельзя исключать) в случае новой волны распродажи на рынках, которая может быть вызвана новым локдауном в США, а также в случае разрастания внутренних проблем на финансовых рынках Украины, влекущих за собой отток инвесторов с рынка", – говорит Позний.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Лабиринты украинской инфляции: как изменятся цены и курс доллара".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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