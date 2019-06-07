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Курс доллара на первые выходные лета заметно упал

7 июня, 16:16

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 10 июня; за неделю гривня укрепилась на 25 копеек

Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 10 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

07.0610.06Изменение
1 доллар США26,8 грн26,6 грн- 0,20 грн

Этими значениями обменники будут пользоваться и в выходные дни 8-9 июня.

Таким образом, по сравнению со значениями 7 июня, курс доллара упал еще на 20 копеек после снижения на 13. За неделю – с 3 июня – официальный курс доллара понизился на 25 копеек. Ранее на этой неделе курс доллара побил рекорд за два месяца, поднявшись выше 27 гривен.

Также эксперты спрогнозировали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара летом-2019.

При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ):

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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