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"Тренд на понижение": эксперты спрогнозировали курс гривни на лето

7 июня, 13:46

В ближайшее время ожидаются колебания с постепенной девальвацией, считают специалисты

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На сегодня, 7 июня, официальный курс установлен на уровне 26,8 грн за доллар. По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 13 копеек, снизившись второй день кряду. Хотя еще недавно доллар взлетал до рекорда за два месяца - выше 27 гривен. Какого курса стоит ждать ближайшее время, новости "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению финансового аналитика Алексей Куща, "погоду" будут задавать иностранные инвесторы – держатели государственных облигаций в гривне (ОВГЗ).

"Уже сейчас видно замедление спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ. Они уже почувствовали осенние риски. И постепенно выходят с нашего рынка", – сказал он.

По его расчетам, вложения нерезидентов на уровне 40-50 млрд гривен – это "вершина пирамиды", точка, достигнув которой инвесторы посчитают инвестицию в украинские ОВГЗ нецелесообразной. И это, по словам Куща, приведет к девальвации гривни. Хотя в Нацбанке отрицают "облигационные риски".

"Сейчас часть нерезидентов ушла – курс упал. Часть нерезидентов зашла, или Нацбанк выпустил депозитные сертификаты – создан искусственный дефицит гривни – курс укрепился", – объясняет колебания Кущ.

Но в целом, по его мнению, украинцам летом-2019 следует ожидать тренда на понижение гривни.

"С июля – августа мы выйдем в коридор от 27 до 28 грн/долл.", – отметил эксперт.

Волатильность курса до конца лета прогнозирует и замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило. Такие процессы он объясняет рядом факторов неопределенности.

"Сейчас на курс влияет большая неопределенность – связанная с политической нестабильностью. Она накладывает дополнительные риски для субъектов рынка, что является девальвационным фактором", – сказал он.

Кроме того, "туманную" среду определяет отсрочка кредита МВФ, необходимость значительных выплат по внешнему долгу и разговоры о дефолте. 

Как сообщалось, эксперты ранее спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты по-прежнему отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Также экономисты рассказали, как присоединение Украины к Международному депозитарию ценных бумаг Clearstream повлияет на привлекательность облигаций внутреннего государственного займа в глазах иностранных инвесторов и как это отразится на гривни.

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Тег доллар, НБУ, инвесторы, курс валют, ОВГЗ, курс гривни, курс доллара, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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