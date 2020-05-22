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Курс доллара практически замер после резкого роста

22 мая, 16:05

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 25 мая

На понедельник, 25 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

22.0525.05Изменение
1 доллар США26,77 грн26,76 грн- 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 22 мая курс доллара снизился на копейку после роста на 18 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 18 по 25 мая – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 12 копеек.

Курс евро на 25 мая при этом упал на 29 копеек – с 29,46 до 29,17 гривни.

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В тренде
Доллар рванул в гору: эксперт объяснил, что случилось с курсом

Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, почему доллар в последнее время показывал устойчивую динамику к снижению.

Кроме того, эксперты отметили, что доллар может заметно подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. А о том, можно ли уже планировать поездки в популярную среди украинцев Италию, узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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