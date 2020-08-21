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Курс доллара упал перед длинными выходными в Украине

21 августа, 16:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 25 августа

На первый рабочий день после выходных по случаю Дня Независимости, вторник, 25 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

21.0825.08Изменение
1 доллар США27,48 грн27,39 грн- 0,09
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Таким образом, по сравнению со значениями 21 августа курс доллара снизился на девять копеек после роста 16 копеек в предыдущий банковский день. Доллар возобновил снижение после двух дней активного роста. Впрочем, за неделю – с 18 по 25 августа – национальная валюта все равно ослабла по отношению к американской на восемь копеек.

Курс евро на 25 августа также упал на девять копеек, с 32,55 до 32,46 гривни.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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