Курс доллара упал перед длинными выходными в Украине

На первый рабочий день после выходных по случаю Дня Независимости, вторник, 25 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

21.08 25.08 Изменение 1 доллар США 27,48 грн 27,39 грн - 0,09

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Таким образом, по сравнению со значениями 21 августа курс доллара снизился на девять копеек после роста 16 копеек в предыдущий банковский день. Доллар возобновил снижение после двух дней активного роста. Впрочем, за неделю – с 18 по 25 августа – национальная валюта все равно ослабла по отношению к американской на восемь копеек.

Курс евро на 25 августа также упал на девять копеек, с 32,55 до 32,46 гривни.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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