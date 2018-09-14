Курс доллара в Бразилии подскочил до исторического рекорда

Сегодня, 12:24

На фоне кризисов в развивающихся странах реал потерял в цене уже 26,6%

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Менее чем за месяц до президентских выборов бразильская национальная валюта реал обновила исторические минимумы по отношению к доллару. Так, курс реала по отношению к доллару США 13 сентября просел на 1,11%, опустившись до уровня 4,195 реала за доллар.

Как отмечает телеканал Globo, предыдущее минимальное значение было зафиксировано в январе 2016 года: доллар тогда торговался по 4,163 реала.

С начала 2018 года бразильская валюта потеряла в цене уже больше четверти: доллар подорожал на 26,6%. В сентябре снижение составило 3,02%. При этом только за одну неделю доллар прибавил в цене 2,41%.

В качестве основных причин снижения бразильской валюты эксперты отмечают неопределенность, связанную президентскими выборами, которые пройдут в стране меньше чем через месяц. Фаворит избирательной гонки — Жаир Болсонару из Социал-либеральной партии Бразилии. На прошлой неделе он был тяжело ранен в результате покушения.

Кроме того, давление на реал оказывают внешние факторы. В частности, это связано с ситуацией в Турции, где центробанк резко поднял ключевую ставку до 24% годовых.

Напомним, ранее Бразилия вместе с Украиной попала в список развивающихся стран, которым грозит валютный кризис

Кроме того, аналитики уже отмечали, что кризис в Турции грозит серьезными проблемами другим развивающимся рынкам.
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Источник:

"Капитал"

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