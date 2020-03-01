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Курс доллара в марте: экономист дал прогноз

1 марта, 13:23

Анастасия Ищенко, Игорь Тимофеев

Курс доллара в Украине – эксперт назвал рамки колебаний

Завышенный показатель расходов государственного бюджета Украины заставит действующее правительство или начать секвестр (ограничение расходов) главной сметы страны, или увеличить объемы долгового финансирования за счет внутренних займов.

Об этом Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра, рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Вместе с тем деловая активность в глобальной экономике будет снижаться, что повлияет на настроения нерезидентов и объемы валютных поступлений экспортеров. Учитывая высокие валютные резервы, Национальный банк имеет все возможности для контроля ситуации на межбанке, поэтому в краткосрочном периоде курс доллара будет зависеть от действий НБУ", – говорит экономист.

"Поскольку ожидается сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение гривневой ликвидности в банковской системе, Нацбанк будет удерживать курс доллара в коридоре 24-25 гривен с ползучей девальвацией гривни до отметки 25 грн/долл.", – поделился мнением эксперт.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Повышение пенсий и рост курса доллара: чего ждать украинцам в марте" .

Что думает о курсе доллара в 2020 году премьер Алексей Гончарук, смотрите в сюжете:

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инфляция НБУ курс валют секвестр курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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