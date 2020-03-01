Курс доллара в марте: экономист дал прогноз

Завышенный показатель расходов государственного бюджета Украины заставит действующее правительство или начать секвестр (ограничение расходов) главной сметы страны, или увеличить объемы долгового финансирования за счет внутренних займов.

Об этом Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра, рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Вместе с тем деловая активность в глобальной экономике будет снижаться, что повлияет на настроения нерезидентов и объемы валютных поступлений экспортеров. Учитывая высокие валютные резервы, Национальный банк имеет все возможности для контроля ситуации на межбанке, поэтому в краткосрочном периоде курс доллара будет зависеть от действий НБУ", – говорит экономист.

"Поскольку ожидается сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение гривневой ликвидности в банковской системе, Нацбанк будет удерживать курс доллара в коридоре 24-25 гривен с ползучей девальвацией гривни до отметки 25 грн/долл.", – поделился мнением эксперт. В тренде Коронавирус скажется на курсе доллара в Украине: прогноз от экспертов

Ранее сообщалось, что эксперты дали прогноз на то, как коронавирус скажется на курсе доллара в Украине .

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Что думает о курсе доллара в 2020 году премьер Алексей Гончарук, смотрите в сюжете:

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