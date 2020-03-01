Коронавирус скажется на курсе доллара в Украине: прогноз от экспертов

Если падение на биржах продолжится, инвесторы могут начать выводить средства из Украины

В мире нарастает паника, связанная с коронавирусом , из-за чего наблюдается падение на мировых биржах, которое может привести и к падению курса гривни. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает в комментарии "Сегодня", что если падение продолжится, не исключено, что иностранные инвесторы начнут выводить средства из Украины, что может вызвать падение курса гривни.

"Пока говорить о серьезной девальвации рано. В последние дни февраля мы наблюдаем умеренное снижение гривни. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в марте. При оптимистическом сценарии гривня будет находиться в коридоре 24,30 – 25,50 за доллар. Однако в случае обострения ситуации на мировых рынках и в Украине не исключено более существенное снижение гривни", – говорит Хмелевский.

Максим Орищак, аналитик "Центра биржевых технологий", также отметил, что в марте курс гривни может снизиться до диапазона 25–25,4 грн. По его мнению, на это также повлияли реакции спекулянтов на внешние события в мире в виде коронавируса.

"Распространение вируса до конца марта может поддержать девальвацию. Мы изначально затрагивали фактор эпидемии для валютного рынка как весомую причину для снижения гривни не ранее, чем в марте. Во-вторых, в стране наблюдаются негативные тенденции по динамике промышленности, что может поддерживать страх спекулянтов насчет скорой девальвации и подогревать опасения среди населения. Так, в целом, промышленное производство Украины сокращается уже четыре года, но сейчас динамика ускорилась, и в январе 2020 года промпроизводство упало на 5,1%", – отметил Орищак. В тренде Цены на бензин в марте могут измениться: названы два фактора

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Повышение пенсий и рост курса доллара: чего ждать украинцам в марте" .

Также сообщалось, что стабильность курса доллара в Украине нарушится после 8 марта .

Читайте главные подробности в спецтеме "Сегодня": "Коронавирус "окружает" Украину: все подробности эпидемии, карта зараженных стран" .

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