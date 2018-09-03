Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине до конца недели

Сегодня, 14:28

Эксперт напомнил о важном заявлении главы Совета НБУ

Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине до конца недели
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,6%. Официальный курс повысился с с 27,85 грн до 28,25 грн, а в обменниках средние курсы покупки/продажи наличного доллара выросли с 27,71/28,01 до 28,10/28,39. Такие данные предоставил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,8, грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,8 грн", – прогнозирует аналитик.

При этом Иосуб напомнил, что глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин не видит условий для панических настроений на валютном рынке.

"Хочу сказать, что повторения ситуации, которую мы имели в начале 2014 года и в 2015 году, у нас уже не будет. Для этого нет соответствующих условий", – заявил он.

По прогнозам Данилишина, в конце 2018 года курс составит 28,5 гривни за доллар. Глава совета НБУ отметил, что Нацбанк будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержания национальной валюты в тех пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики страны, а уже весной 2019 года доллар, вероятно, будет дешеветь.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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