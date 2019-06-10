Курс доллара в Украине "катится" вниз
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 11 июня; за неделю гривня укрепилась на 57 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 11 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|10.06
|11.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,6 грн
|26,38 грн
|- 0,22 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 10 июня, курс доллара упал еще на 22 копейки после снижения на 20. За неделю – с 4 июня – официальный курс доллара понизился уже на 57 копеек.
Ранее эксперты спрогнозировали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара летом-2019. При этом специалисты также отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ):
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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