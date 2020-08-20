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Курс доллара в Украине подскочил еще выше

20 августа, 16:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 21 августа

На пятницу, 21 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

20.0821.08Изменение
1 доллар США27,32 грн27,48 грн+ 0,16
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Таким образом, по сравнению со значениями 20 августа курс доллара вырос на 16 копеек после повышения на девять копеек в предыдущий банковский день. Официально курс доллара продолжает расти после непрерывного снижения в течение десяти рабочих дней. В итоге за неделю – с 14 по 21 августа – национальная валюта ослабла по отношению к американской на семь копеек.

Курс евро на 21 августа, наоборот, немного упал – на пять копеек, с 32,60 до 32,55 гривни.

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Напомним, ранее эксперт объяснял укрепление гривни к доллару, отметив, что многое будет зависеть от действий НБУ. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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